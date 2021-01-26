Кремль: вину Навального в преступлениях может признать только суд

Признать Алексея Навального виновным, как и любого гражданина России, может только суд. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что оппозиционер неоднократно объявлялся виновным в преступлениях по российским законам.

"Дальнейшие любые решения может принимать только суд. Это не прерогатива Кремля", – подчеркнул Песков.

Так он прокомментировал слова секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что Навальный неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах, передает "Интерфакс".

17 января Алексей Навальный прилетел из Берлина в Москву и был задержан в аэропорту Шереметьево по делу "Ив Роше". На следующий день суд арестовал Навального до 15 февраля. Он находится в карантинной камере "Матросской тишины".