В СИЗО Навальный подписался на газеты и хочет купить учебники

Блогер Алексей Навальный оформил в СИЗО "Матросская тишина" подписку на СМИ и интересуется, как заказать обучающую литературу. Ответсек столичной ОНК Алексей Мельников в своем Telegram-канале сообщил, что в условиях содержания Навального ничего не изменилось

Также Мельников заметил, что если в первые дни сервиса "ФСИН.Письмо" записки от родственников не приходили, сейчас последствия DDOS-атаки удалось устранить, и Алексею сразу пришло больше 50 писем.

Алексей Навальный был задержан в Шереметьеве 17 января, после того как прибыл из Берлина. Причиной стало то, что блогер неоднократно нарушал условия испытательного срока.