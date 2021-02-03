Кремль: решение суда по делу Навального не повлияет на политику в России

Решение суда по делу Алексея Навального не станет серьезным фактором внутренней политики России. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, политическая ситуация в стране многогранная, идет подготовка к сентябрьским парламентским выборам. Также идет процесс процесс становления новых партий, "мы видим различные партийные альянсы".

"Это очень многогранный процесс, поэтому говорить о каком-то существенном влиянии не приходится", – сказал представитель Кремля.

Также он добавил, что не знает о какой-либо реакции Владимира Путина на решение суда по Навальному, передает "Интерфакс".

Журналисты попросили Пескова прокомментировать решение суда. Однако он ответил, что Кремль традиционно не делает этого. "Это решение суда, которое мы просто не имеем права комментировать", – сказал Песков.

Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. Защита намерена обжаловать решение.