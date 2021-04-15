ЕС поддерживает американские санкции против России

Главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза солидарны с США, объявившими о новых санкциях против России.

В своем заявлении Боррель подчеркнул, что ЕС разделяет "беспокойство партнеров относительно возросшего числа вредоносных кибератак, а также недавним увеличением числа действий, затрагивающих безопасность и целостность продуктов и услуг информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Боррель призвал воздерживаться от безответственного и дестабилизирующего поведения в киберпространстве.

"Мы будем продолжать расследовать вредоносную кибердеятельность с целью принятия мер по предотвращению вредоносного поведения в киберпространстве, в том числе путем тесного сотрудничества с нашими международными партнерами, – заявил он. – Призываем все страны мира содействовать расследованию, а также принимать необходимые меры по обеспечению безопасности и целостности продуктов и услуг ИКТ и их цепочки поставок".

Как сообщалось, в четверг американский президент Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против Российской Федерации.

Так, правительство США вводит запрет для американских компаний напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства, передает ТАСС.

Под санкции подпали 16 организаций и 16 физлиц за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а также 8 граждан и юрлиц – за работу в Крыму.

Кроме того, Вашингтон высылает 10 российских дипломатов, которых США считают "представителями российских разведслужб".

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что Москва намерена предпринимать действия в отношениях с вводящим санкции Вашингтоном, основываясь на принципах взаимности.

Он отметил, что встрече Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, предложенную Вашингтоном, новые рестрикции не поспособствуют.