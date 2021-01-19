Команда Байдена просит Салливана на время остаться послом в РФ

Байден планирует оставить Салливана на занимаемом им посту до тех пор, пока не найдет ему замену, поскольку эта должность считается слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной​​​, сообщает ТАСС.

По мнению американских СМИ, соответствующее предложение Салливан получил на фоне роста напряженности в отношениях двух стран из-за разногласий по ряду вопросов.

Салливан в начале прошлого года сменил на этом посту Джона Хантсмана. 5 февраля он вручил верительные грамоты президенту России.

Тогда же он назвал работу по улучшению отношений между США и РФ абсолютной необходимостью и отметил, что Дональд Трамп поручил ему сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между двумя странами, не дожидаясь итогов ноябрьских выборов.