Команда Байдена просит Салливана на время остаться послом в РФ

Байден планирует оставить Салливана на занимаемом им посту до тех пор, пока не найдет ему замену, поскольку эта должность считается слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной, сообщает ТАСС.
По мнению американских СМИ, соответствующее предложение Салливан получил на фоне роста напряженности в отношениях двух стран из-за разногласий по ряду вопросов.
Салливан в начале прошлого года сменил на этом посту Джона Хантсмана. 5 февраля он вручил верительные грамоты президенту России.
Тогда же он назвал работу по улучшению отношений между США и РФ абсолютной необходимостью и отметил, что Дональд Трамп поручил ему сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между двумя странами, не дожидаясь итогов ноябрьских выборов.