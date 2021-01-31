Продление СНВ-3 – успех всего думающего человечества, считает Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал продление СНВ-3 успехом всего думающего человечества. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

В интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Песков отметил, что СНВ-3 – тема, которая волновала всех.

Продление договора, безусловно, стало также успехом и российской дипломатии, и лично президента Путина, "который аргументированно говорил о том, что это именно тот краеугольный документ, к сожалению, сейчас единственный оставшийся у нас, который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран".