Кремль: администрация Байдена продемонстрировала политическую волю

Стремительное согласование СНВ-3 – демонстрация политической воли администрации президента Байдена, заявил в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что новая администрация президента Байдена продемонстрировала эту политическую волю", – сказал Песков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Представитель Кремля напомнил, что предложение сформулировано на 5 лет, и назвал его очень хорошим предложением, "которое, конечно же, получило сразу же поддержку российской стороны".