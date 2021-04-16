Названы имена американцев, которым запрещается въезд в Россию

В качестве ответа на новые американские санкции Россия запрещает въезд ряду граждан США, среди которых генпрокурор Мэррик Гарланд, главный "тюремщик" Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, советник президента Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, отвечающая за нацразведку Эврил Хейнс, экс-помощник американского лидера Джон Болтон и бывший начальник ЦРУ Роберт Вулси. Список опубликован на сайте МИДа, ранее анонсировавшего реакцию на незаконные действия Вашингтона.

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказывался по этому вопросу. Он подчеркнул, что у Москвы есть запас болезненных для американского бизнеса мер. МИД подчеркнул: все санкционные волны будет ждать ответ, безнаказанным никто из любителей рестрикций не останется. В то же время российское внешнеполитическое ведомство обращает внимание на то, что "это не наш выбор", эскалации напряженности Россия не желает.

В этот же день послу США Джону Салливану было рекомендовано отправиться в Вашингтон для консультаций. Это высокопоставленному дипломату сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Также стало известно об ответных мерах в отношении "подпевалы" Вашингтона – Варшавы, решившей выслать трех российских дипломатов: из РФ будут высланы пять их польских коллег.