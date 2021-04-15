В США объявлен режим ЧС в сфере нацбезопасности из-за России

В США введен режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности. Об этом говорится в письме американского президента конгрессу.

Джо Байден заявил, что издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной угрозой нацбезопасности. По его словам, она исходит от определенных пагубных действий российского правительства.

Введение режима чрезвычайной ситуации является основанием для введения санкций. Ранее сообщалось, что США ввели очередные ограничения против России. Также из Америки будут высланы десять российских дипломатов.

Посла США Джона Салливана вызвали в Министерство иностранных дел России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание на то, что предстоящий разговор будет сложным.