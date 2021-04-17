Санкционная спираль: Байден забыл про Навального

Закручивать санкционную спираль нельзя бесконечно. Рано или поздно есть риск сорвать резьбу. Но в США на контрмеры России реагируют готовностью сыграть в игру "Ответь на мой ответ". CNN цитирует чиновника Госдепа, который предпочел высказаться анонимно: "Принятые нами недавно меры были пропорциональными и уместными. Объявление российского правительства об ответных санкциях является эскалацией. Мы оставляем за собой право отвечать на любые российские меры, принимаемые против США".

На личном уровне реакция была более эмоциональной. Нет, попавшие под запрет на въезд в нашу страну действующие силовики вроде генпрокурора Гарланда или главы ФБР Рэя, само собой, отмолчались, но вот отставник Джон Болтон, бывший советник по нацбезопасности у Трампа, в Twitter дал волю своим антироссийским чувствам: "Россию нужно как можно сильнее осуждать за попытки подорвать наш образ жизни. Я горжусь тем, что, попав в санкционный список, был признан человеком, отстаивающим интересы США".

"Не пострадают ли американские интересы еще сильнее, если президент России не станет участвовать во встрече, на которой так настаивает Байден?" – спросили журналисты на брифинге у Джен Псаки. Что, если Путин откажется?

– А что, если он скажет "нет"? Разве это не указывает на некоторую слабость со стороны американской администрации?

- Что ж, я думаю, президент Байден считает, что Россия на данный момент находится вне мирового сообщества во многих отношених. То, что предлагает президент, – это мостик для того, чтобы Россия вернулась. И он считает, что в ее интересах принять его предложение, – отметила пресс-секретарь Белого дома.

Фейковые выплаты талибам за головы американских солдат из обвинений в адрес России исключили. Про Навального даже не вспомнили.

- Была ли причина, по которой Байден в выступлении не упомянул Навального?

- Президент говорил об ответных шагах в других сферах. Ранее мы уже объявляли о санкциях из-за Навального, а также анонсировали дальнейшие ответные действия, которые, насколько я знаю, сейчас активно разрабатываются, – сказала Псаки.

Не успела Псаки вернуться к американским делам, как над Белым домом раздался гул. Вираж над Пенсильвания авеню закладывала пара истребителей F-22 "Раптор" из 94-й истребительной эскадрильи. Знаменита эскадрилья тем, что именно ее самолеты первыми перебросили патрулировать побережье Флориды во время Карибского кризиса. Ареной нового подобного противостояния – уже между США и КНР – может стать Южно-Китайское море, где прошли маневры с участием американского авианосца "Теодор Рузвельт".

Обострение отношений с Пекином – безусловно, тема номер один первых для Байдена переговоров с иностранным лидером в Белом доме. В Вашингтон из Токио прилетел Есихидэ Суга. Чтобы поговорить с Байденом лично, Суга даже специально вакцинировался Pfizer. Но маску ему не разрешили снять ни на Арглингтонском кладбище, ни во время переговоров двух делегаций. Снял только в Розовом саду, где прошло совместная пресс-конференция.

"Мы взяли на себя обязательство вместе работать над противостоянием вызовам, исходящим от Китая, и над такими проблемами, как Южно-Китайское море, а также Северная Корея. Чтобы подтвердить статус ключевого союзника США в регионе, в Токио готовы взять на себя повышенные обязательства и добиться нулевого уровня выбросов к 2050 году. Ну, а ближайший план – это Олимпиада", – заявил Байден.

"Я сказал президенту о моей решимости провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом. Это будет символом единства всего мира", – заверил Суга.

А заканчивается большая неделя международной политики для Байдена с того же, с чего и началась, – с Афганистана. Кстати, войска оттуда США хотят перебросить именно в Индо-Тихоокеанский регион. Правда, в Пентагоне своеобразно отнеслись к указанию Белого дома покинуть Афганистана до 11 сентября. Вывод войск, который по плану стартует 1 мая, начнется с увеличения американского контингента. США перебросят в Центральную Азию вспомогательные силы.