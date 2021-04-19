Российские и чешские дипломаты покинули посольства

Спецбортом летного отряда "Россия" в 18 часов по Москве 19 апреля на Родину вместе с семьями вылетели сотрудники российского посольства в Чехии, пояснила представитель российского посольства Мария Семенова. 18 российских дипломатов были объявлены в Праге персона нон грата.

Колонна машин с красными дипномерами чешского посольства в России, в том числе и автомашина посла с Чешским флажком на крыле, прибыли в московский аэропорт. Это 20 чешских дипломатов и их семьи, которых Москва в ответ на демарш Праги объявила нежелательными персонами. Они привезли с собой горы чемоданов. Регистрация на их рейс только началась. Вылет в чешскую столицу из Москвы запланирован на 20 часов по московскому времени, сообщает ТАСС.

Дипломатический скандал между Чехией и Россией начался после того, как 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о том, что российских дипломатов подозревают в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Такое обвинение выдвинуто впервые. Следствие заявляло, что взрыв, в результате которого погибли два человека, произошел из-за нарушения мер безопасности.

Вслед за заявлением Бабича о высылке 18 российских дипломатов заявил глава МИД Чехии Ян Гамачек. Российский МИД выставил из страны в ответ 20 чешских дипломатов. Представление было вручено вызванному на Смоленскую площадь после Чехии Витезславу Пивоньке. Ему было заявлено, что обвинения в причастности российских спецслужб к взрыву на складе во Врбетице абсурдны, голословны и надуманы.

В МИД России отметили, что Прага заплатила за свои недружественные к Москве шаги "колоссальную" цену: Чехия сама нанесла удар по своей дипломатической службе. Ян Гамачек констатировал, что после того, как Москва выслала больше чешских дипломатов из Москвы, чем Прага из Чехии российских, работа чешского посольства в Москве фактически парализована. В нем остались работать только пять дипломатов. Прага при этом вычеркнула Росатом из списка кандидатов на участие в тендере строительства АЭС "Дукованы".