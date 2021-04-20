Чехия захотела забрать землю под посольством РФ и получить компенсацию за взрывы

Чехия может потребовать от России компенсацию ущерба от взрыва на складе боеприпасов в 2014 году. По словам премьера страны Андрея Бабиша, в правительстве обсуждают этот вопрос. В Евросоюзе, в свою очередь, сожалеют, что Москва выслала 20 чешских дипломатов в ответ на действия Праги. Самолет вылетел из Шереметьева накануне вечером.

Вылет чешских дипломатов в аэропорту Шереметьево в отличие проводов в посольстве Чехии прошел тихо. Только десятки сумок, которые уехали на багажные ленты. И сами дипломаты: 20 человек, объявленных персонами нон грата, и их многочисленные семьи. Борт с сотрудниками дипмиссии вылетел в районе 8 часов по московскому времени.

Самолет Airbus A319 CJ, на котором дипломаты отправились на родину, входит в состав чешской правительственной эскадры. На фюзеляже – надпись Česká republika и флаг государства, а буквы CJ рядом с номером говорят о том, что рейс корпоративный.

Российские дипломаты, высланные из Праги, тоже летели в столицу тоже спецбортом летного отряда Россия. Самолет уже приземлился во Внукове.

Высылка чешских сотрудников – мера ответная. Действия чешской стороны российские власти уже назвали провокацией.

"Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота. В МИД Чехии заявили, что удивлены уровнем ответных мер России на высылку дипломатов из Праги.

"Реакция российской стороны оказалась более сильной, чем мы ожидали. Было выслано больше чешских дипломатов, в основном выше уровнем. Самым старшим по должности был заместитель посла, но мы ничего не сделали. Так что Чехия должна отреагировать на эту высылку. Я подготовил для премьер-министра Чехии Бабиша предложение о наших дальнейших действиях", – заявил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики.

Чехия понимала, что Россия пойдет на зеркальные меры. Обвинения нашей спецслужб в якобы причастности к взрывам на складах в 2014 году голословны и бездоказательны.

"Если говорить о действиях российской стороны, они исключительно ответные, – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. – Если говорить о том, удивили ли нас меры и действия, которые были предприняты официальной Прагой, то здесь и да, и нет. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что Прага идет в фарватере во многом – к сожалению, в последнее время примеров было предостаточно – США и исповедует в целом ряде сфер открытую, несдерживаемую русофобию".

При этом отчет Службы безопасности и информации Чехии о взрывах на складах боеприпасов опубликован не будет. Однако премьер-министр Чехии уже заявил: эти взрывы не были актом государственного терроризма.

"Речь не шла об акте государственного терроризма, как мы слышали вчера от некоторых политиков. Это было нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием. Я хотел рассекречивания документа об инциденте, но расследование продолжается", — сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Но несмотря на запутанность обвинений, Чехия уже призвала США и других своих союзников по ЕС и НАТО проявить солидарность и найти возможность высылки российских дипломатов, работающих на их территории. В российском МИД не исключили, что в Евросоюзе может начаться цепная реакция.

"Ничего исключать нельзя, но мне представляется, что в данной ситуации партнеры Чехии по Евросоюзу останутся на позициях разума", – сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Глава МИД Чехии не исключил дальнейших шагов в отношении России, среди них может быть сокращение численности сотрудников российского посольства в Праге. При этом власти города также потребовали от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую занимает сейчас диппредставительство в столице Чехии.

В российском МИД напомнили: у чешской стороны есть немалая часть недвижимости в центре Москвы. А после высылки дипломатов в Москве останется только пять сотрудников диппредставительства Чехии. Фактически из России выслали всю политическую часть дипмиссии.