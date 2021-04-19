Бабиш назвал взрывы 2014 года атакой на торговца оружием

Глава чешского правительства Андрей Бабиш не считает актом государственного терроризма взрывы на военном складе, произошедшие в 2014 году в населенном пункте Врбетица.

По его словам, это было атакой на торговца оружием. Соответственно, Прага не рассматривает эти события как "нападение России на Чехию", передает РИА Новости.

Чешская полиция объявила в розыск двух граждан РФ – Александра Петрова и Руслана Боширова.

После этих обвинений Чехия выслала 18 российских дипломатов, обвинив Москву в причастности российских спецслужб к событиям 7-летней давности во Врбетице.

В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольстве в Москве.