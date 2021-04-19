В Чехии причастных к взрыву связали с делом Скрипалей

Чешский генпрокурор заявил о том, что подозреваемые в причастности к взрыву в деревне Врбетица связаны с делом Скрипалей. Об этом сообщает Bloomberg.

Также власти Чехии исключили российскую госкорпорацию "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству АЭС "Дукованы". Об этом сообщил вице-премьер страны и глава минпромторга Карел Гавличек.

Ранее власти Чехии обвинили российские спецслужбы в том, что они якобы причастны ко взрыву в деревне Врбетица в 2014 году. В связи с этим Прага выслала 18 дипломатов России. Также Чехия объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова. Якобы они и организовали теракт, чтобы воспрепятствовать отправке боеприпасов и оружия на Украину и в Сирию.