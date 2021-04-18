Прага пообещала рассекретить документ о российских спецслужбах

Правительство Чехии рассекретит документ о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин в 2014 году, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Выступая перед журналистами, он отметил, что после публикации общественность может узнать подробности.

Ранее сообщалось, что власти Чехии обвинили во взрыве на складе боеприпасов российские спецслужбы. Завтра ситуацию планируют рассмотреть на совместном заседании глав министерств иностранных дел ЕС.

Полиция объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в причастности ко взрыву. Петров и Боширов ранее подозревались в отравлении беглого офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. По мнению чешских изданий, во Врбетице они разместили взрывное устройство, которое должно было сработать после отгрузки партии оружия и боеприпасов. Но таймер дал сбой и взрыв прогремел раньше.

Вслед за этим стало известно о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии.

Комментируя действия чешских властей, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Чехия "идет в русле русофобского фарватера" США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами".

Президент Чехии Милош Земан объявил, что прокомментирует инцидент в Врбетице 25 апреля во время запланированного выступления в эфире телеканала "Си-эн-эн прима ньюс".