"Дело Врбетице" обсудят в понедельник

Взрыв склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе чешского Злиня в 2014 году обсудят в понедельник, 19 апреля, "в связи с открывшимися обстоятельствами", написал на своей странице в "Твиттере" вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек. Он поручил представителям Чехии в ЕС и НАТО проинформировать союзников о деле Врбетице. О ситуации также будет доложено на встрече министров иностранных дел ЕС. На следующий день ситуацию обсудят правые парламентские партии, которым в нижней палате законодательного органа принадлежат 73 из 200 депутатских мандатов.

На экстренной пресс-конференции в субботу, 17 апреля, чешские власти сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, которые, "являются офицерами российских спецслужб". Помимо этого полиция Чехии объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. По версии местного ТВ, это они организовали взрыв, чтобы воспрепятствовать отправке боеприпасов и оружия, на Украину и в Сирию.

Комментируя действия чешских властей, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Чехия "идет в русле русофобского фарватера" США, высылая российских дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами".