В посольстве Чехии останутся работать пять дипломатов

После высылки из России 20 сотрудников посольства Чехии в нем останутся работать лишь пять дипломатов.

Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году​​​. В связи с этим Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов.

В воскресенье было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть нашу страну в течение 24 часов.

"Останется там (в посольстве Чехии в РФ) всего пять дипломатов", – цитирует РИА Новости заявление главы международного отдела администрации президента Чехии Рудольфа Йиндрака.

Взрывы на складе боеприпасов в Врбетице произошли семь лет назад, уничтожив 10 тонн различных снарядов. Местные СМИ заявляют, что якобы российский спецслужбы ликвидировали хранилище, чтобы не допустить вывоз находящихся там боеприпасов на Украину. За все эти годы версия российского следа выдвигается впервые, до этого чешское правительство неоднократно возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие складами.

МИД России назвал обвинение российских спецслужб голословным и надуманным. "Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев".