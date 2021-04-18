Россия ответила на чешский абсурд решительным протестом

МИД России в воскресенье назвал голословным и надуманным обвинение российских спецслужб в подрыве склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Решение правительства Чехии о высылке 18 российских дипломатов явно сделано под диктовку американских покровителей, считают во внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечается в заявлении МИД России, опубликованном на сайте министерства, обвинение абсурдно, потому что ранее Прага считала виновными во взрыве на военном складе фирмы-владельцы.

На Смоленской площади отметили, что Чехия в последние годы постоянно предпринимает враждебные по отношению к России шаги. "Выражаем чешским властям решительный протест", – заявили в МИДе. Российские дипломаты пообещали принять ответные меры.

Тем временем президент Словакии Зузана Чапутова поддержала решение Чехии о высылке россиян.

"Словакия внимательно наблюдает за предполагаемыми подрывными действиями зарубежных спецслужб ", – отметила Чапутова.

В Врбетице 16 октября 2014 года взорвалось 50 тонн боеприпасов. Погибли два сотрудника компании Imex Group.