Знак солидарности: Прага попросила партнеров высылать российских дипломатов

Прага обратилась к партнерам по НАТО и Евросоюзу за поддержкой. Глава МИД Чехии призвала эти страны проявить солидарность и вслед за Прагой выслать российских дипломатов. Ранее Чехия выслала 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон грата 20 сотрудников чешского диппредставительства, уравняв число дипломатов из России в Чехии и из Чехии в России до пяти с каждой из сторон.

Логичный и симметричный ответ поверг главу МИД Чехии Яна Гамачека в ужас. Ранее он заявлял, что работа чешского посольства в Москве после масштабной высылки дипломатов парализована. Но останавливаться на достигнутом первый вице-премьер чешского правительства и министр иностранных дел Ян Гамачек не намерен. После призыва к союзникам о высылке россиян, Гамачек анонсировал вызов 21 апреля российского посла Александра Змеевского в МИД Чехии, чтобы "выразить ему возмущение действиями России".

"Он будет первый, кто должен будет услышать о наших (дальнейших) шагах", – процитировал Яна Гамачека "Интерфакс".

О высылке российских дипломатов 17 апреля 2021 года объявил чешский премьер Андрей Бабиш. Он заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице на складе боеприпасов в 2014 году. При этом Прага отказалась разглашать подробности расследования. Кремль назвал подобные обвинения голословными и возмутительными. "Маразматическим парадом" окрестила ситуацию с расследованием взрывов складов официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом Захарова отметила, что только после пожара и взрывов на складах было установлено, что они чешской армией давно не используются, а сдаются в аренду частным оружейным компаниям, которые бесконтрольно нарушали технику безопасности.

Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, отметили на Смоленской площади. И добавили, что Чехия сама нанесла удар по своей дипломатической службе.

19 апреля у российского посольства в Праге собрались около сотни человек с антироссийскими плакатами и транспарантами. Они потребовали у Москвы вернуть Праге гектар парка, принадлежащего посольству. В ответ в Москве заявили, что тогда Чехии придется расстаться с недвижимостью, которая закреплена за Прагой в центре Москвы в районе Тверской улицы.