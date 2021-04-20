В Праге не знают, что делать с обвинениями против Москвы

МИД Чехии заявил о готовности выслать всех российских дипломатов из страны. Более того, в Праге обещают принять и другие меры в отношении Москвы. Какими они будут, обсуждают сейчас и в чешском парламенте, и в правительстве.

Президент Чехии Милош Земан срочно вызвал к себе главу полиции, чтобы узнать о претензиях в адрес российской стороны. Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее в Чехии "маразматическим парадом".

Что делать со сдетонировавшими обвинениями в адрес России, в Чехии как будто не уверены. За 72 часа с момента скандальной пресс-конференции тон чешских властей сменился уже дважды. На последнем брифинге временно исполняющий обязанности министра иностранных дел республики заявил о том, что готов выслать из Чехии всех российских дипломатов. Однако еще накануне его коллега по правительству, глава чешского минпромторга Карел Гавличек, выступал в защиту связей с Россией:

"У нас есть тысячи фирм, которые торгуют с Россией. Важно, чтобы торгово-промышленные отношения между странами, насколько возможно, не понесли серьезные потери. Нет цели, чтобы кого-то торпедировать снова и снова. Вместо продолжения взаимной перестрелки я был бы рад, чтобы ситуация успокоилась".

Еще большую смуту внес сам премьер Бабиш, который фактически заявил, что его не так поняли, и речь идет о нападении неких агентов на товар, принадлежащий болгарскому бизнесмену. Но чем больше чешские власти сообщают подробностей, тем больше возникает вопросов.

Болгарская компания, принадлежащая торговцу оружием Емельяну Гебреву, уже опровергла слова премьера Бабиша. Свою причастность к взорвавшимся боеприпасам они отрицают. Другая деталь — оказавшиеся в чешских СМИ фотографии паспортов якобы спецагентов россиян Петрова и Боширова. Опубликовали документы, выданные Таджикистаном и Молдавией. Фотографии уже изучили молдавские правоохранители и пришли к выводу, что документ с указанным в СМИ номером выдавался другому человеку.

Чешские власти обещали опубликовать материалы расследования, однако после заседания правительства от этого отказались. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств, исполняющий обязанности главы МИД Чехии уже обратился к союзникам по НАТО. Гамачек попросил партнеров в знак солидарности также выслать российских дипломатов. Пока в штаб-квартире альянса ограничились лишь заявлениями, зато к скандалу подключились муниципальные власти чешской столицы. Староста района Прага-7 Ян Чижински потребовал от России вернуть часть территории, на которой располагается российское посольство. Российский МИД уже напомнил чешской стороне о действующих еще с 70-х годов двусторонних соглашениях и о немалой недвижимости Чехии в Москве.

На фоне скандала вокруг взрыва, в котором чешские правоохранительные органы не могут разобраться уже семь лет, правительство объявило об исключении российских компаний из конкурса на строительство нового энергоблока АЭС “Дукованы". Чешская оппозиция давно выражала недовольство по поводу участия России в этом проекте, а среди желающих построить новый энергоблок были все мировые лидеры этого рынка — компании из США, Франции, Китая и российский "Росатом", чье предложение было одним и самых конкурентоспособных с точки зрения не только безопасности, но и экономики.

Один из тех, кто призывал не политизировать строительство нового блока АЭС, президент Чехии Милош Земан. Он пока воздерживается от комментариев по поводу разразившегося скандала, но и это его не уберегло от нападок так называемых патриотических организаций. Прошлой ночью на его официальной резиденции появилась проекция с надписью "Измена родине”. Открыто административное расследование, однако и ответственность за акцию на себя уже взяла одна из организаций, которая обвиняет Земана в излишне мягкой позиции по отношению к Москве.

Нападение на свою резиденцию президент Земан, так же как и скандал со взрывом, пока не прокомментировал. Такое отсутствие единой позиции в чешском руководстве и неоднократная смена тона могут говорить о том давлении, которое оказывается на власти извне.