Демарш Праги: почему Чехия пошла на провокацию

В Кремле категорически не согласны с выводами официальной Праги о якобы причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетица 7 лет назад. Последние заявления чешских властей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "провокационными и недружественными". В результате высылки 18 российских дипломатов и ответных действий нашей стороны фактически парализована работа двух посольств. В Праге и Москве остаются работать всего по пять сотрудников.

Трогательное прощание одноклассников на пороге чешского посольства — школьник с барабанными палочками в руках, очевидно, уезжает. Машины с дипломатическими номерами за забором загружали багажом с самого утра — каждый свою, но в назначенное время вышли на крыльцо сразу все обитатели. Их с супругами и детьми оказалось неожиданно много.

Из ворот в сторону Шереметьева выезжала целая кавалькада под аплодисменты остающихся. Российский МИД персонами нон грата объявил чуть больше людей, чем чешский. Вполне адекватный ответ на абсолютно необоснованные обвинения Праги.

"Очередная карикатура, которую предъявили миру чешские официальные лица, всех устроила, я имею в виду участников этого мейнстрима. И не просто устроила в качестве версии, а в качестве готовой доказательной базы для всех видов обвинений. Это же абсурд, это дикость", — отметила Мария Захарова.

Дипломатический конфликт инициирован чешскими властями. Именно они вдруг, спустя семь лет, обвинили Россию в причастности к взрывам арсенала во Врбетице в 2014-м. Объявили в розыск двух российских граждан — Петрова и Боширова, которых британцы связывают с отравлением Скрипалей в Солсбери. Ни в том, ни в другом случае никаких доказательств российской стороне не предоставили. Дело о взрыве на чешских складах было закрыто, и виной всему посчитали обыкновенную халатность.

"Реакция российской стороны на высылку дипломатов была на удивление сильной, поэтому мы будем обсуждать свои дальнейшие шаги с премьер-министром", — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек.

Теперь чехи жалуются, что работа посольства фактически парализована — для обслуживания не хватит людей. Здание в стиле парадного соцреализма, больше похожее на дворец, было построено в 1955 году специально под посольство Чехословакии. Ему и место выбрали символично — на улице Юлиуса Фучика. В знак того, что СССР дорожит этими отношениями, с Праги не взяли за строительство ни копейки. Притеснять дипломатов не стали и после того, как страна распалась на Чехию и Словакию. И этот, теперь уже чешский посольский комплекс, до сих пор один из самых масштабных в Москве.

Российское посольство в Чехии тоже занимает один из самых крупных особняков — французская неоэклектика. Его Советскому Союзу подарили за освобождение Праги. Теперь власти района Прага-7 требуют вернуть им полгектара земли, окружающей дипмиссию, в пользу городского парка Стромовка. Прощаться с уезжающими российскому послу пришлось во внутреннем дворе, потому что снаружи митинговали агрессивные чешские националисты, которые требуют вообще убрать российское дипломатическое представительство из Чехии.

Стены особняка облили кетчупом, вещи дипломатов в коробках свалили на пол в аэропорту. Местная пресса предлагает даже онлайн наблюдать за тем, когда россияне, наконец, покинут страну.

"Росатом" уже вычеркнули из участников тендера по реконструкции АЭС в Дукованах.

"Я не могу представить, что со мной свяжутся из "Росатома" после такого инцидента. В течение нескольких дней он будет лишен возможности участвовать в тендере хотя бы из соображений безопасности", — отметил вице-премьер Чехии Карел Гавличек.

Реконструировать построенную Советским Союзом и Чехословакией АЭС теперь будут, на выбор, американская, французская или южнокорейская компания. Но цель атаки фейков, считает бывший президент Чехии Вацлав Клаус, была не только в этом:

"Наше правительство и связанная с ней псевдооппозиция понимают, что бесконечно пугать людей коронавирусом невозможно, поэтому они отчаянно ищут другую выдуманную угрозу, чтобы держать людей в страхе. Они хорошо знают, что напуганными людьми легче управлять".

Российские дипломаты уже приближаются к Москве, а чешские сейчас на пути в Прагу. Самолет должен вылететь в ближайшие минуты.