Власти Праги потребовали у российского посольства вернуть землю

Власти Праги требуют от российского посольства освободить половину гектара от общей площади, которую занимает здание ведомства. Речь идет о территории, до 1968 входящей в состав примыкающего к ней парка Стромовка.

О требовании сообщил глава муниципалитета района Прага-7 Ян Чижинский. По его словам, правительство страны должно провести переговоры о приведении площади российского посольства в соответствии с состоянием, которое было до вторжения войск Варшавского договора.

Власти города собираются разместить на земле цветочные клумбы, высадить там деревья. Данное решение принято на фоне ухудшения отношений двух государств. Напомним, что Чехия считает российские спецслужбы причастными к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Из-за этого Прага выслала 18 сотрудников посольства России.