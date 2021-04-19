Чехии напомнили, что у нее тоже есть недвижимость в России

Прага потребовала у российского посольства вернуть часть земли, но у самой Чехии есть немалая недвижимость в Москве. На это обратило внимание Министерство иностранных дел России.

Ведомство таким образом дало понять, что будет, если Прага рискнет со своими особо ретивыми районными старостами прибегнуть к иному инструментарию. Чехии стоит помнить, что у нее также есть недвижимость в районе Тверской улицы в Москве.

Ранее власти Праги потребовали от российского посольства освободить половину гектара об общей площади, которую занимает здание ведомства. Там планируется установить клумбы и высадить деревья.