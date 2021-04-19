Колонна машин выехала из посольства Чехии в Москве

Колонна автомобилей покинула посольство Чехии в Москве.

Как сообщает РИА Новости, несколько микроавтобусов и легковых автомобилей провожали аплодисментами и свистом оставшиеся на территории сотрудники​​​. На одном из автобусов был знак "дети". Сборы сотрудников посольства в данный момент продолжаются.

В субботу чешские власти обвинили российские спецслужбы в подрыве склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Также чешская полиция объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в причастности к "тяжкому преступлению".

МИД Чехии заявил о высылке из страны 18 дипломатов. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. Они должны отправиться домой в течение 24 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что антироссийские меры коллективного Запада не останутся без ответа Москвы. Действия Праги она назвала карикатурой.