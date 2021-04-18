Чешского посла вызвали в МИД России

В МИД России вызван посол Чехии в Москве, сообщил источник РИА Новости. Деталей не приводится, однако накануне власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов.

Чешские власти обвиняют спецслужбы России в подрыве склада боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Также чешская полиция объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в причастности к "тяжкому преступлению".

Ранее сегодня МИД РФ назвал обвинение российских спецслужб во взрыве в Чехии голословным и надуманным. Решение правительства Чехии о высылке 18 российских дипломатов явно сделано под диктовку американских покровителей, заявили на Смоленской площади.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще накануне предупредила о последствиях. По ее словам, "Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами".

Ранее, 16 и 17 апреля, в МИД России уже побывали посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт, посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре и временный поверенный в делах Украины Василий Покотило.