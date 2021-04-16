Эстонский посол покинул МИД РФ без комментариев вслед за британским

Посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре покинул здание МИД РФ на Смоленской площади. От общения с прессой дипломат отказался.

Как сообщает ТАСС, в здании МИД он провел 45 минут.

Тем временем глава эстонского МИД Эва-Мария Лииметс отметила, что Эстония и Россия являются соседями, и в интересах Эстонии иметь хорошие отношения со всеми соседями. Сейчас между странами налажено пограничное, культурное сотрудничество. Кроме того, Москва и Таллин могли бы больше сделать сообща в борьбе с изменением климата и в области окружающей среды.

Однако, по словам Лииметс, добрососедские отношения подрывает "военная деятельность России на направлении Украины и Грузии". Также министр сказала, что для улучшения сотрудничества необходимо внести изменения в несколько договоров, передает "Интерфакс".

Ранее здание МИД покинула посол Британии в Москве Дебора Броннерт. Она там провела около часа. Комментарии давать отказалась.