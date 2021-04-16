Без комментариев: посол Великобритании побывала в МИД России

Посол Британии в Москве Дебора Броннерт прибыла в центральное здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади, передает ТАСС.

Дипломат вышла из автомобиля и проследовала в дипведомство, отказавшись от общения с представителями прессы.

По информации посольства Великобритании, встреча Броннет была запланирована заранее, "это стандартный элемент дипломатической работы".

Согласно последним данным, дипломат покинула здание российского внешнеполитического ведомства, проведя в МИД около часа.

Как сообщалось, накануне в МИД Великобритании был вызван посол России Андрей Келин, где ему заявили об обеспокоенности "злонамеренными действиями" Москвы.