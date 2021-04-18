Чехию проинформировали об ответе на высылку дипломатов

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, вызванный в МИД РФ на фоне высылки властями его страны 18 российских дипломатов, покинул Смоленскую площадь без комментариев об ответных мерах Москвы. В здании МИД России он пробыл около 20 минут, передает РИА Новости.

По словам посла, власти Чехии теперь проинформированы об ответе РФ на высылку своих дипломатов. На вопрос журналистов об ответных мерах Пивонька пообещал им: ответ они получат от министерства иностранных дел РФ.

По заявлению российского МИД, послу Чехии заявлен решительный протест в связи с недружественным актом чешских властей в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. Двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.