НАТО обвиняет Москву в "зловредной деятельности"

НАТО поддерживает Чехию, взявшуюся провести расследование "зловредной деятельности России на своей территории". Чешские власти обвинили спецслужбы РФ во взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

"Эти действия соответствуют модели опасного поведения России", – цитирует заявление Североатлантического альянса "Интерфакс".

В штаб-квартире НАТО также выразили соболезнования близким погибших при взрыве во Врбетице, добавив, что виновные должны быть привлечены к ответственности. Ранее поддержку Чехии выразили ряд европейских стран, в том числе Польша и Великобритания.

Накануне власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Также чешская полиция объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в причастности к "тяжкому преступлению".

МИД России в воскресенье назвал обвинение российских спецслужб в подрыве склада боеприпасов в Чехии в 2014 году голословным и надуманным. Решение правительства Чехии о высылке 18 российских дипломатов явно сделано под диктовку американских покровителей, считают во внешнеполитическом ведомстве.