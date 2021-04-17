В Чехии объявлены в розыск Петров и Боширов

Чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан – Александра Петрова и Руслана Боширова, об этом сообщается на сайте ведомства. По какой причине – не уточняется, однако в полиции отметили, что речь идет о тяжком преступлении.

Вместе с Национальным центром по борьбе с организованной преступностью службы уголовной полиции и службы расследований просят оказать помощь в поиске Петрова и Боширова, находившихся по меньшей мере с 11.10.2014 по 12.10.2014 на территории Чехии. Они использовали по меньшей мере два удостоверения личности.

В эфире чешской радиостанции упомянули, что речь идет о тех же людях, которых обвиняли в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Однако запрос об экстрадиции не может быть удовлетворен: он противоречит 61 статье Конституции РФ. И даже если россиянин совершил преступление на территории иностранного государства, выдаче этому государству он не подлежит, согласно статье 13 УК РФ. Согласно российским законам, иностранное государство должно выслать в России материалы о виновности гражданина, и тогда компетентные органы принимают решение о привлечении его к ответственности, передает "Интерфакс".

4 марта 2018 года в английском городе Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом. Им потребовалось длительное лечение. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал, после того, как официальный Лондон заявил, что к отравлению Скрипалей веществом А234 ("Новичок") причастна Москва. Россия категорически с этим не согласилась. Однако британские СМИ со ссылкой на "информированные источники", вбрасывали различные версии отравления (через еду, цветы, кондиционер в машине), не могли определиться с типом вещества, называя его то газом, то жидкостью, то гелем. Затем активно искали подозреваемых, ими поочередно были некие "Михаил Савицкий" и "Степан Викеев", а затем Руслан Петров и Александр Боширов.