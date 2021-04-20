Молдавия: паспорт, выданный на имя Николае Попы, фальшивый

Публикации ряда СМИ о наличии у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова молдавского паспорта опровергло Агентство государственных услуг Молдавии. Молдавское ведомство заявило, что паспорт с номером A3194368 принадлежит другому лицу и Николае Попе 1979 года рождения не выдавался.

Ранее СМИ предположили, что у Петрова и Боширова может быть еще таджикский паспорт на имя Руслана Табарова. РИА Новости напоминает, что Чехия объявила Александра Петрова и Руслана Боширова в розыск, которых Великобритания считает причастными к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ордер выдан на основании расследования "обстоятельств тяжкого преступления".

17 апреля 2021 года чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что есть подозрения в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. В связи с этим 18 российских дипломатов были объявлены нежелательными персонами, в течение 48 часов они покинули Прагу. В ответ Москва выслала 20 чешских дипломатов, уровняв персонал российского и чешского посольств в Праге и Москве до пяти человек с каждой стороны.

При этом в Москве подчеркнули, что заявлении о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице в 2014 году абсурдны, голословны и надуманы.

Первый вице-премьер и министр чешских иностранных дел Ян Гамашек намерен вызвать в МИД Чехии российского посла Александра Змеевского 21 апреля, чтобы объявить ему о дальнейших шагах Праги. При этом Ян Гамашек обратился к странам НАТО и Евросоюза с просьбой поддержать Чехию и выслать из своих стран российских дипломатов. Он также заявил, что ответ Москвы парализовал работу чешского посольства в российской столице.

В Москве отметили, что Прага сама нанесла сокрушительный удар по своей дипслужбе.