МИД РФ назвал расследование чешских властей "маразматическим парадом"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием дела о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году "маразматическим парадом". Дипломат отметила, что за семь лет чешские власти так и не разобрались, кто в этом виноват.

Однако, по словам Захаровой, по этому делу практически нет официальных материалов, а ведь Чехия должна "что-то предъявить" людям.

Спустя семь лет после произошедшего суд так и не состоялся, несмотря на гибель двух человек, напомнила дипломат. "Нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно", — отметила она.

Кроме того, Захарова сообщила, что чешские власти никак не контролировали огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет.

Как сообщалось, 17 апреля власти Чехии объявили о высылке 18 сотрудников российского диппредставительства. Таким образом Прага ответила на предполагаемую причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов.

По мнению чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. В связи с этим полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются правоохранительными органами Великобритании в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

МИД РФ в ответ на действия властей Чехии объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Евросоюзе подозрения Чехии в причастности России к взрыву в Врбетице сочли обоснованными.