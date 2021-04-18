Антироссийским шагом Чехии Запад хотел перебить сенсацию Белоруссии

Заявлениями Чехии о высылке российских дипломатов Запад хотел "перекрыть" информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, 18 апреля. Так она ответила на вопрос, по какой причине, по ее мнению, эти две новости совпали по времени. По словам Захаровой, это ее "ощущение", но оно подкреплено фактическим материалом.

Дипломат сообщила также, что о конкретных ответных шагах на высылку сотрудников российского посольства в Чехии РФ объявит в ближайшее время. Она призвала "не забегать вперед" в прогнозах на этот счет.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ указала, что чешские власти своими действиями продемонстрировали отсутствие самостоятельной линии и в международных делах, и в выстраивании отношений с Россией. Действия Праги она назвала "совершенно карикатурными".

Между тем первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, который также временно исполняет обязанности главы МИД, подтвердил, что взрывы оружия и боеприпасов на складе в деревне Врбетице в 2014 году были запланированы так, чтобы они случились после получения партии этого товара заказчиком в Болгарии 3 декабря. Целью операции мог быть 67-летний владелец болгарской оружейной компании "Дунарит" Эмилиан Гебрев.

По словам Гамачека, расследование по этому делу ведется на международном уровне, в частности с привлечением болгарских представителей. Он также утверждает, что к организации обоих взрывов (16 октября и 3 декабря 2014 года) причастны российские спецслужбы.

Чешские власти накануне объявили в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы побывали на складе 15 октября 2014 года, за день до первого взрыва. Прага считает Петрова и Боширова агентами ГРУ и хочет их допросить. После этого чешский премьер Андрей Бабиш и Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб". Россия выразила властям Чехии решительный протест и пообещала ответные меры, пишет ТАСС.