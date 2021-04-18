Покушение на президента: американцы удивили Лукашенко

В Москве арестованы два представителя радикальной оппозиции Белоруссии, которые готовили в Минске вооруженный мятеж, в ходе которого планировалось физическое устранение Александра Лукашенко, захват радио- и телецентров, блокирование внутренних войск и ОМОНа.

Это звучало бы как фантастика, если бы именно такой план не излагали очень известные и легко узнаваемые люди: Александр Федута и Юрась Зянкович. Александр Федута – гражданин Белоруссии. У Юрася Зянковича – двойное гражданство – Белоруссии и США.

Понятно, что они затеваются при поддержке западных спецслужб. Но удивляет та прямодушная простота, с которой планируются вооруженный мятеж в Минске и убийство главы государства. Раньше хоть для прикрытия выводили на улицы толпу, вроде как революция какого бы то ни было цвета. Народ вроде восстал. На этот раз, когда с революцией в Белоруссии не сложилось, угол решили срезать – прямой вооруженный мятеж и покушение. А революция? Да потом революция.

Что планировалось и как об этом рассказали те, кто планировал? И чем закончилось?

На этих кадрах – задержание американо-белорусского юриста с двойным гражданством Юрася (или Юрия Зянковича). Под руки его берут сотрудники ФСБ. Зянкович был задержан в Москве, а вместе с ним и политолог, бывший пресс-секретарь президента Белоруссии Александр Федута. Один жил в Москве. Второй приехал всего на пару дней, чтобы на тайной встрече с белорусскими военными обсудить государственный переворот в Минске.

"По упреждающей информации, полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров идеологи белорусской радикальной оппозиции Зянкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации", – говорится в заявлении ФСБ.

Встречу организовали в "Корчме" на Садовом Кольце. Разместили в VIP-комнате. Разговор начали еще за пустым столом. Но свои аппетиты Федута с Зянковичем показали сразу, заявив, что их цель – убийство Лукашенко.

"Задача номер один – устранить самого главного. Задача номер два – блокировать внутренние войска, ОМОН. Задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска", – сказал Зянкович.

К вооруженному мятежу, похоже, подготовились тщательно. Среди целей – захват информинфраструктуры, дезориентация войск, но первым делом – ликвидация верховного главнокомандующего и его семьи.

На встречу в ресторан Федута и Зянкович даже привезли поименный список лиц, занимающих высшие должности в органах власти Белоруссии, которых планировалось перебить или отправить в концлагерь. Нужную информацию о чиновниках уже раздобыли хакеры.

От генералов Зянкович и Федута потребовали военной поддержки. По сути, вооруженного исполнения намеченных этапов плана. По данным ФСБ России, эта встреча состоялась после соответствующих консультаций Зянковича в США и Польше.

"Меня удивляет, почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента. Не может никто дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы. Только они", – уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По данным следствия, к подготовке переворота организаторы планировали привлечь националистов из Киева.

Во время обеда Зянкович заявил, что к подготовке переворота планируют привлечь иностранцев, лиц из Варшавы и Киева.

Еще месяц назад председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал, что оперативники как раз вышли на след террористических группировок, скрывающихся на территории Польши и Украины. Эти банды периодически переходят через границу Белоруссии, оборудуют тайники и готовятся к терактам.

"Мы видим, что с территории Украины большие партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшей дестабилизации ситуации. В настоящее время за границей сложились несколько так называемых политэмигрантских центров, подрывных центров, в которых находятся так называемые беглецы. Они находятся на содержании иностранных спецслужб через различные фонды, финансируются ими", – отметил Тертель.

Среди получателей финансирования глава КГБ назвал и Григория Костусева – лидера одной из старейших белорусских партий БНФ. Костусев не раз участвовал в переговорах мятежников. Как правило, они проходили онлайн – из-за того, что почти все фигуранты уже давно сбежали из Белоруссии.

Все трое задержанных – и Костусев, и Зянкович, и Федута – давно в оппозиции. Начинали с уже известной всем риторики: страна разваливается, власть ворует, выборы нечестные. Костусев не признавал итоги голосования. Позже он же заявлял, что вот-вот грянет партизанская война.

Адвокат Юрий Зянкович 10 лет прожил в Польше, 9 – в США и в 2016 году вдруг решил избираться в белорусский парламент от партии Костусева. В последние месяцы Зянкович в открытую призывал к военному мятежу.

Третий – Александр Федута. Вместе с Лукашенко в 1994-м он успешно прошел избирательную кампанию. Затем работал пресс-секретарем президента Белоруссии. Отвечал за контакты с журналистами, иногда в экспрессивной манере.

Позже Федута становится критиком Лукашенко. А спустя 27 лет пророчит ему участь то Анвара Садата, застреленного террористами на параде, то казненного Саддама Хусейна и в московском ресторане обсуждает, как лучше убить своего бывшего начальника президента Белоруссии.

Судя по обещанной поддержке, в проект были вовлечены огромные силы и средства. И спланировали его не вчера. Все трое арестованных активно поддерживали прошлогодние незаконные митинги в Белоруссии. Юрий Зянкович даже провел 10 суток в изоляторе за участие в тех акциях.

Заговорщики, очевидно, ждали весны. Надеялись на продолжение прошлогодних событий. Ведь такие незаконные акции – лишь элемент "цветной" революции. Впрочем, как и такие тайные встречи.

В 2012 году грузинский политик Гиви Таргамадзе также в уединенной обстановке обсуждал с Сергеем Удальцовым финансирование из Лондона для раскачивания ситуации в Москве. Да и украинский Майдан разгорелся, когда в топку мятежа потекло западное финансирование и раздались обещания дальнейшей денежной поддержки оппозиции.

Но в Белоруссии "цветной" революции не получилось. О Тихановской все забыли, а на первую акцию протеста в конце этого марта почти никто не вышел. Тогда оппозиция решила идти по другому плану под названием "Тишина" – устроить кровавый госпереворот. Действовать планировали или в день Независимости Белоруссии или в День Великой Победы, когда на площадь перед Лукашенко и гостями парада выйдут танковые соединения.

Они заявили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства. После военного мятежа и убийств Белоруссия должна стать инкубатором для выращивания демократии. Выращивать будут, ориентируясь на опыт все той же Польши.

Зянкович с Федутой между собой уже распределили и роли в прекрасной Белоруссии будущего.

"Я буду отвечать за правовую реформу. Соответственно, курирование министерства юстиции, судов, разработку новой конституции и парламент", – сказал Зянкович.

"Политическая реформа, идеологические ведомства, пресса, Министерство культуры, Министерство образования, партийная система и ЦИК – мы это курируем", – отметил Федута.

А в конце встречи отцы белорусской демократии предложили генералам совершить классический гоп-стоп.

"Я практически уверен, что у нашего Саши, где-то лежит кошелек с запасом. Его надо просто взять тихонечько при случае", – сказал Зянкович.

После насыщенного обеда и Федуту, и Зянковича задержали. Как только они перестали выходить на связь, в оппозиционных белорусских СМИ тут же всполошились. Некоторые даже договорились до того, что, мол, это белорусские спецслужбы выкрали Федуту и Зянковича прямо из Москвы.

"Я считаю, что это – удар по законодательной базе двухсторонней, потому что без суда и следствия, без каких-то нормальных процедур экстрадиции, без доказательной базы белорусские спецслужбы творят беззаконие на территории России, похищают людей и вывозят их в Белоруссию", – сказал политолог Дмитрий Болкунец.

На самом деле фигурантов уголовного дела задерживали оперативники ФСБ России. Юрия Зянковича, например, брали у жилого дома на севере столицы. Здесь американский адвокат разместился в небольшой арендованной комнате. Тихое место в спальном районе, видимо, выбрал в целях конспирации. Не помогло.

Оперативники ФСБ в рамках межгосударственных соглашений передали задержанных коллегам из Белоруссии. Юрий Зянкович, кстати, тут же начал угрожать следователям жалобами в Госдепартамент США. Сейчас подозреваемый находится в минском СИЗО КГБ. Там же и Александр Федута, и лидер партии БНФ Григорий Костусев. По Уголовному кодексу Белоруссии им грозит до 12 лет лишения свободы. Каждому.