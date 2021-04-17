В России задержали готовивших устранение Лукашенко с переворотом

ФСБ России и КГБ Белоруссии задержали в результате спецоперации Юрия Зенковича и Александра Федуту, планировавших военный переворот в Белоруссии по отработанному сценарию цветных революций, а также устранение президента Александра Лукашенко, сообщили в ЦОС ФСБ.

В ФСБ отметили, что упреждающая информация была получена от белорусских партнеров. Зенкович и Федута в мессенджере обсуждали мятеж, но все-таки решили провести в Москве встречу с оппозиционно настроенными генералами республики. В одном из столичных ресторанов был озвучен план, согласно которому требовалось устранить высшее руководство Белоруссии, захватить радио и телецентры, заблокировать лояльный Лукашенко ОМОН. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии. Особая роль в вооруженном мятеже отводилась партизанам, находящимся на скрытых базах.

В результате мятежа преступники хотели изменить конституционный строй Белоруссии, упразднить пост президента и возложить руководство страной на Комитет национального примирения. ФСБ стало известно, что при новом режиме Зенкович хотел курировать парламент, а Федута – идеологию.

Мятеж намечался на 9 мая.

Ранее Лукашенко рассказал о предотвращении покушения на него и его детей, в котором, как он считает, замешаны американские власти. Он поблагодарил за помощь в срыве этих коварных планов президента России Владимира Путина.