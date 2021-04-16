Песков напомнил, что Зенкович и Федута не имеют отношения к АП

В Кремле заявили, что не располагают данными о задержании в Москве граждан Белоруссии. Речь идет о белорусских оппозиционерах – адвокате Юрии Зенковиче и политологе Александре Федуте.

"Эти люди не имеют к администрации президента никакого отношения. По работе спецслужб я бы рекомендовал вам обратиться к ним", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Официальный представитель Кремля заявил, что не может дать комментарии о том, кто и как задерживал оппозиционеров, оказавшихся в итоге в КГБ Белоруссии.

14 апреля в СМИ появилась информация о том, что Зенковича задержали в Москве и отправили в Минск. Об этом сообщила жена адвоката. Он уточнила, что задержание произошло 11 апреля. Якобы Зенковича увели из столичного отеля люди в штатском, пояснив, что он обвиняется в терроризме.

Зенкович был активистом оппозиционной партии БНФ. В середине 2000-х уехал в США, имеет как белорусское, так и американское гражданство. После отъезда он продолжил участвовать в политической жизни Белоруссии, пытался баллотироваться на выборах президента в 2020 году. Во время акций протеста после выборов был арестован, в заключении объявил голодовку.

Александр Федута – бывший пресс-секретарь президента Белоруссии, политолог. В 1994 году был членом предвыборного штаба Лукашенко. В 2010 году работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева.