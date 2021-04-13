Работавшего на Лукашенко политолога задержал белорусский КГБ

КГБ Белоруссии сообщил о задержании политолога и лидера оппозиционной партии БНФ Александра Федуты и Григория Костусева. Они подозреваются в совершении преступления. В каком именно, не поясняется.

Отмечается, что после проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий будет предоставлена полная информация, сообщает БелТА.

О пропаже Александра Федуты сообщила его супруга. По ее словам, он исчез в Москве, куда она собиралась лететь для поиска мужа.

В 1994 году Федута был членом предвыборного штаба действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. В 2010-м он работал в команде оппозиционного кандидата на пост главы государства Владимира Некляева.

Григорий Костусев с 2017 года возглавляет партию БНФ. Она считается в Белоруссии оппозиционной.