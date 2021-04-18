Связь с США: белорусские заговорщики дали признательные показания

Задержанный белорусский адвокат Юрий Зенкович, имеющий гражданство США, связан со спецслужбами этой страны. В Белоруссии он пытался вербовать военных и правоохранителей, готовых за деньги участвовать в насильственном свержении власти в республике.

Об этом, передает ТАСС, рассказал в эфире телеканала "Беларусь-1" начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек. По его словам, все задержанные по делу о подготовке физического устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко и военного переворота сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Зенковича и белорусского политолога Александра Федуту задержали в Москве, после чего передали их КГБ Белоруссии. По данным этого ведомства, в одну группу с ними входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, задержанный уже на территории самой республики.

Задержанные водворены в следственный изолятор КГБ, идут следственные действия, передает РИА Новости. Минск подготовил запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании правовой помощи для расследования этого уголовного дела.

Уголовное дело против заговорщиков, возбужденное по статье белорусского Уголовного кодекса о заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем, стало первым в истории суверенной Белоруссии, отметил Бычек. Задержанным по этому делу грозит до 12 лет лишения свободы.

При этом представитель американского Госдепартамента сегодня заявил: любые предположения о причастности властей США к попытке убийства Лукашенко или участии в ней – "абсолютная неправда".