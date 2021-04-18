Госдеп отреагировал на новости об устранении Лукашенко

Официальный представитель Госдепартамента США заявил в воскресенье, что Вашингтон не имеет отношения к какому-либо заговору против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Госдеп опроверг публикации в СМИ, в которых заявлялось о причастности правительства США к попытке физического устранения Лукашенко.

На кадрах оперативной видеосъемки, опубликованных телеканалом "Россия 1", показан разговор между политологом Александром Федутой и адвокатом Юрием Зенковичем.

Заговорщики обсуждали план по убийству Лукашенко и захвату важных объектов в Минске.