Лукашенко в камуфляже сообщил о срыве покушения на него и детей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как предотвратил готовящееся на него преступление. Запись выложена в тг-канале "Пул первого".

По его словам, в готовящую покушение группу входили задержанные в РФ адвокат Зенкович и политолог Федута. К разработке плана имели отношение американские спецслужбы, но непонятно почему Вашингтон так себя ведет, ведь поставить задачу устранить президента может только высшее политическое руководство.

Лукашенко с прискорбием отметил, что покушение планировалось и на его детей, задача была схватить одного или двух – как получится. В Гомельской области даже подготовили погреб для содержания похищенных.

Белорусский лидер пригрозил, что "не дай бог прикоснутся к его детям" или чьим-то другим, будет страшная резня.

И поблагодарил российского президента Владимира Путина за помощь в поимке преступников.