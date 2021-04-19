Заговор против Лукашенко: ФСБ раскрыла подробности

ФСБ раскрыла новые подробности подготовки покушения на Александра Лукашенко. На записях, которые предоставили спецслужбы, люди, готовившие переворот, обсуждают данные о высших лицах республики. Из разговора становится понятно, что участвовали хакеры самой высокой квалификации. Они взломали серверы МВД и КГБ Белоруссии.

С заговорщиками хотели расплатиться в том числе изъятым у Лукашенко имуществом. Переворот в Минске планировали 9 мая во время Парада Победы. В результате спецоперации ФСБ и КГБ задержаны несколько человек, в том числе гражданин США, сообщает "Россия 24".

"Гражданин США Юрий Зенкович был связан со спецслужбами США, – сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек. – Он предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Республики Беларусь и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти".

Зенковича и белорусского политолога Александра Федуту задержали в Москве, после чего передали их КГБ Белоруссии. По данным этого ведомства, в одну группу с ними входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, задержанный уже на территории самой республики.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в связи с информацией о готовящемся мятеже и покушении на него в ближайшее время он примет одно из самых принципиальных решений за время своего президентства. "Опять это их фразы: все держится на Лукашенко, надо снести. Моя задача сделать так, чтобы у них ничего не получилось, – подчеркнул он. – Я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу". В свою очередь белорусская оппозиция заявила, что информация о попытке переворота и убийства Лукашенко является провокацией белорусских спецслужб.