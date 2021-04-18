Президента устранить, премьера интернировать: детали заговора

Кадры оперативной видеосъемки разговора политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича о планах устранения Александра Лукашенко и госпереворота в Белоруссии показаны в эфире телеканала "Россия 1". В ходе переворота планировалось убить Лукашенко, блокировать ОМОН и захватить ключевые объекты в центре Минска.

"Задача номер один – устранить самого главного", – говорит Зенкович на видео, распространенном ФСБ.

Далее заговорщики планировали блокировать внутренние войска и ОМОН, занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию и телевидение, чтобы можно было зачитать обращение. Также желательно было заблокировать Минск, чтобы не было возможности "подтянуть внешние войска".

Со слов Александра Федуты, политолога и бывшего пресс-секретаря президента Белоруссии, "буквально в первый час" должны были быть интернированы как минимум 30 человек, в том числе и. о. премьера, который в противном случае автоматически стал бы исполняющим обязанности президента.

Также Федута и Зенкович планировали присвоить имущество Лукашенко. Личные данные высших лиц Белоруссии заговорщики получили от хакеров, которые, по словам Зенковича, "взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета и выкачали все базы данных".

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании двух человек, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Лукашенко.