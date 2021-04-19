Устранить самого главного: заговорщики обсуждали планы в московском кафе

До 12 лет лишения свободы грозит фигурантам уголовного дела о попытке государственного переворота в Белоруссии. Двоих из них задержали в Москве. Сейчас они в одном из СИЗО Минска и дают признательные показания. Накануне ФСБ России раскрыла новые подробности подготовки покушения на Александра Лукашенко.

Блокировать внутренние войска и ОМОН, занять знаковые городские объекты в центре Минска. И задача номер один – "устранить самого главного". На записи, обнародованной российскими спецслужбами, несколько человек за столиком московского кафе обсуждают детали государственного переворота в Белоруссии.

- И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска. – Грубо говоря, основная цель всего этого мероприятия, самая первая, – физическое устранение?

- Да.

Физическое устранение – это самая мягкая из использованных формулировок. На кадрах, показанных в белорусском эфире, те же люди строят планы прямо во время сеанса видеосвязи. И тут уже – без обиняков: "замочим Луку", а уж потом решим, кто придет к власти.

- Давай, Рыгор, сначала с тобой замочим Луку, а кто будет править в Белоруссии, мы решим позже.

Этого человека зовут Юрий Зенкович. Юрист. Давний оппонент официального Минска. Последние полтора десятилетия живет за океаном. Именно оттуда, по информации белорусских спецслужб, он в марте через Польшу прибыл в Москву. Гражданин США.

"Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан со спецслужбами США. На территории Республики Беларусь он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Республики Беларусь и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти", – сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

- Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим.

Рядом с Юрием Зенковичем на кадрах – Александр Федута. В середине 90-х – первый пресс-секретарь Александра Лукашенко. Сегодня – его непримиримый оппонент. После свержения власти, судя по его словам, планировал взять командование идеологическим фронтом.

- Политическая реформа, идеологические ведомства, пресса, министерство культуры, министерство образования, партийная система и ЦИК, получается, мы курируем.

Спецоперация, которую они планировали и прямо сравнивали с ГКЧП, носила кодовое название "Тишина". Может поэтому, стремительное задержание застало их врасплох: такого ни Александр Федута, ни Юрий Зенкович, судя по всему, не ожидали. Впрочем, на показанных в белорусском телеэфире кадрах гражданин США держится уверенно. Рассчитывает на адекватную реакцию Госдепартамента.

Зенкович: "Я думаю, что Государственный департамент даст соответствующую оценку вашим действиям, действиям российских властей. И будут приняты соответствующие действия и ответ".

Но пока за океаном молчат, все ответы приходится искать в Уголовном кодексе Белоруссии, согласно которому, по статье 357, а это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем, фигурантам дела может грозить до 12 лет лишения свободы. Сейчас задержанные находятся в следственном изоляторе КГБ. И, по данным минских спецслужб, уже дают признательные показания.