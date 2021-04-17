План устранения Лукашенко: подробности от КГБ

Участники оргпреступной группы, планировавшей устранение президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи, а также вооруженный мятеж для захвата власти, уже приступила к практической реализации своего замысла. Подробности рассказал глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

В состав группы входили как граждане республики, так и иностранцы, сообщил Тертель в эфире белорусского телеканала ОНТ. КГБ возбудил в отношении задержанных заговорщиков уголовные дела.

Запланированный ими вооруженный мятеж получил название "Тишина", передает ТАСС. На встрече подозреваемых обсуждались подробности готовящегося преступления. Главным "организатором переворота" в эфире белорусского телеканала назвали задержанного в Москве адвоката Юрия Зенковича – уроженца Белоруссии, который с 2007 года живет в США и имеет гражданство этой страны. В случае провала он рассчитывал на заступничество американского Госдепа.

Также поддерживали силовой вариант смены власти в Белоруссии лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, находящийся за рубежом оппозиционер Игорь Макар и другие лица. В числе участников встреч был и бывший пресс-секретарь президента Белоруссии, политолог Александр Федута.

Сообщается о финансировании заговорщиков из-за рубежа и о том, что деньги направлялись на подкуп людей. По данным правоохранителей, группа поддерживала тесные связи с террористическими формированиями, а всего ими было подготовлено как минимум три сценария захвата власти с обязательным силовым воздействием.