Операция "Тишина". Раскрыты подробности заговора против Лукашенко

ФСБ задержала двух человек, которые при участии американских спецслужб готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента Александра Лукашенко. Все должно было произойти в Минске 9 мая прямо во время Парады Победы.

Приватный кабинет одного из московских ресторанов. За столом – несколько человек. Говорят в основном двое – политолог Александр Федута, гражданин Белоруссии, и адвокат Юрий Зенкович. У него двойное гражданство, в том числе США, где он живет с 2007 года.

"Задача №1 – устранить самого главного. Задача №2 – блокировать внутренние войска и ОМОН. Задача №3 – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию и телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение".

Речь идет об операции под кодовым названием "Тишина". По сути, пошаговая инструкция к организации вооруженного мятежа – так планы заговорщиков определили в ФСБ России. Там сообщили, что также готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии, блокирование Минска, передел власти (упразднение поста президента и возложение руководства страной на некий "Комитет национального примирения"). Зенкович хотел курировать парламент, а Федута – политические реформы и идеологию. По данным ведомства, было как минимум три сценария переворота, но все – с обязательным силовым воздействием. Заговорщикам требовалось физически устранить почти всю действующую верхушку, прежде всего – Александра Лукашенко и членов его семьи.

"В планах – захват ребенка, одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу. Они показали, как это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР. Не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушений на президента и детей", – рассказывает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По информации ФСБ, перед поездкой в Москву Зенкович получил консультации в США и Польше. Прежде чем встретиться очно, мятежники обсуждали детали в закрытых чатах под никами, но в распоряжении спецслужб есть и записи онлайн-переговоров, где видны все фигуранты. Деятельность группы, включая передачу денег из-за рубежа, была задокументирована.

"Заключительная стадия операции проводилась в строгом соответствии с белорусским и международным законодательством на территории РФ, после того как комитетом получена информация о том, что Зенкович должен прибыть в Москву из США через территорию Польши для встречи со своими сообщниками и подробного обсуждения плана предстоящих действий", – отмечает председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель.

Зенкович и Федута были задержаны и переданы КГБ Белоруссии. Возбуждено уголовное дело по статье "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, наказание по этой статье – до 12 лет тюрьмы.