Путин и Байден обсуждали попытку переворота в Белоруссии

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден в телефонном разговоре обсуждали попытку государственного переворота в Белоруссии.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Тем самым он подтвердил заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Путин в беседе с Байденом поднял вопрос об участии спецслужб США в попытке убрать белорусского президента.

17 апреля Лукашенко рассказал, что раскрыт заговор с целью убийства его и его детей и за этим стоят, как граждане Белоруссии, так и иностранцы.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что по этому делу в Москве были задержаны имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске.

По данным белорусского КГБ, в данную группу заговорщиков также входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.

В свою очередь, в Госдепартаменте США назвали "абсолютной неправдой", что власти США как-то участвовали в попытке убить Лукашенко и его близких.