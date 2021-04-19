Эксперт из РБ ожидает более серьезных попыток свержения власти в Белоруссии

Западными спецслужбами будут предприняты более серьезные попытки свержения власти в Белоруссии. Об этом заявил директор белорусского Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант.

Он прокомментировал задержание в Москве сотрудниками ФСБ двух человек, готовивших военный переворот 9 мая в Минске. Одной из целей заговорщиков было устранение президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Я думаю, что будут более серьезные попытки. От нас не отстанут. И очень хорошо, что наши спецслужбы сработали слаженно, как нормальные союзники. Но успокаиваться нельзя, это только начало", – сказал Дзермант в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По его словам, беспрецедентный накат на белорусскую государственность продолжается с августа 2020 года. "Не получилось блицкригом взять власть на улицах, они пытаются другими методами. Но методы известные – обычные ЦРУ-ушные методы. Цветная революция не получилась, значит нужно устранить физически и организовать какой-то заговор", – сказал эксперт.

Он предположил, что российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, состоявшегося по инициативе Белого дома, задал своему собеседнику прямой вопрос относительно вовлеченности американских спецслужб в подготовку заговора против властей Белоруссии. Байден, судя по его реакции, либо не знал, либо не имел внятного ответа, считает Дзермант.

«Если уже на таком уровне возникают вопросы, это не просто фантазии, там уже факты с подтвержденными доказательствами», – сказал он. Поскольку, по его мнению, речь идет об акте международного терроризма, этот вопрос следует поднимать в Совете Безопасности ООН, чтобы привлечь внимание широкого мирового сообщества.

Дзермант сообщил, что некоторые организаторы заговора в настоящее время находятся за рубежом, в той же Польше. Те же, кто находился на территории России и Белоруссии, задержаны. По сообщению белорусского КГБ, они дают признательные показания, "но это не последняя группа, которая будет заниматься подобными делами", сказал эксперт.

В Белоруссии ситуация спокойная, население понимает, что власть крепка и ее не победить, "тем более, если есть поддержка союзников со стороны России", подытожил Дзермант.