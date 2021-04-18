Захарова предупредила Чехию о последствиях дипломатических "фокусов"

Власти Чехии заявили о том, что спецслужбы России якобы были причастны к пожару на местном складе боеприпасов, произошедшему семь лет назад, передает телеканал "Россия 24".

Вице-премьер и глава минпромторга Чехии сказал, что ситуация негативно отразится на привлечении компаний из России к строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы". Чешская оппозиция вообще требует не подпускать русских к участию в тендере. А в чешском МИД сообщили, что что из страны высылают 18 российских дипломатов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова уже предупредила о последствиях. Она заявила: "Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами".