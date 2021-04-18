18 апреля 2021 19:19

Запад нагнетает истерию, чтобы скрыть собственные проблемы

Западные партнеры России хотят навязать всему миру ощущение тревожности, чтобы скрыть груз собственных проблем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние события вокруг Белоруссии и заявления Чехии о высылке российских дипломатов.

Как отметила дипломат в эфире канала "Россия 1" в воскресенье, 18 апреля, нагнетание истерии, ощущения тревожности проводится намеренно.

"Груз собственных проблем, которые не решаются, заставляет их использовать эту модель", – пояснила Захарова.

В этой связи она напомнила, что только за последние десять дней появилось большое количество материалов, посвященных якобы "началу агрессивной кампании" России в отношении Украины. Их авторы писали "ровно в этих словах и выражениях", использовали постановочные кадры, добавила дипломат.

Ранее Захарова указала, что заявлениями Праги о высылке российских дипломатов Запад хотел "перекрыть" информацию о готовящемся в Белоруссии перевороте. Она также проинформировала, что о конкретных ответных шагах на высылку сотрудников российского посольства в Чехии РФ объявит в ближайшее время. Действия Праги официальный представитель МИД России назвала "совершенно карикатурными".

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