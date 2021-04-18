Американский генерал порассуждал о российско-украинской войне

Украине в случае вооруженного конфликта с Россией потребуется помощь, признал генерал ВВС США Филип Бридлав. Вместе с тем он затруднился с ответом на вопрос, какие западные страны могли бы оказать такую помощь.

"Не могу прямо говорить: "Америка". И не могу прямо говорить: "НАТО", – отметил американский военный, слова которого приводит РИА Новости.

Бридлав указал, что недооценивать мощь российской армии очень опасно и что если Москва задействует весь спектр возможностей своих Вооруженных сил, то Киев окажется в крайне тяжелом положении.

"Это недопустимо и неумно. Говорю это как военный человек", – подчеркнул генерал.

Он добавил, что в случае возникновения вооруженного конфликта война будет вестись только между Россией и Украиной, не согласившись с мнением о том, что Украина – это "поле боя" между Москвой и Вашингтоном.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

"Сложившаяся сейчас ситуация и уровень напряженности абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы", – подчеркнул французский лидер, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее в воскресенье глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж выступает за урегулирование конфликта на востоке Украины в рамках нормандского формата и ждет "сигналов" от президента РФ о снижении напряженности в Донбассе.